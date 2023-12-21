İzmir Körfezi çamura bulandı
İzmir'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından körfez, çamur rengine büründü.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İzmir'de saat 03.00 itibarıyla şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu.
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Öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanağın ardından İzmir Körfezi, çamur rengine büründü.
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Yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi.
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Kentte sağanağın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
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