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İzmir Körfezi çamura bulandı

İzmir'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından körfez, çamur rengine büründü.

Kaynak: DHA
İzmir Körfezi çamura bulandı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İzmir'de saat 03.00 itibarıyla şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. 

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İzmir Körfezi çamura bulandı - Resim: 2

Öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanağın ardından İzmir Körfezi, çamur rengine büründü. 

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İzmir Körfezi çamura bulandı - Resim: 3

Yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi. 

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İzmir Körfezi çamura bulandı - Resim: 4

Kentte sağanağın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

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