İzmir Körfezi'ndeki pis koku yeniden ortaya çıktı
Ege'nin incisi İzmirde geçen yıl körfezdeki kirliliğe bağlı duyulan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, bu yıl da duyulmaya başladı.
Körfezde bu yıl toplu balık ölümlerine rastlanmazken, pis koku hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı.
Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.
Kentte yaşayan Murat Ö. (44), “Son günlerde kötü koku yine başladı. İnsanlar sahil kenarına gelmek istemiyor. Hava sıcak, normalde serinlemek ya da vakit geçirmek için sahil kenarları uygun olmasına rağmen koku nedeniyle pek durulmuyor. Bu koku zamanla insanı hasta bile eder" dedi.
