İzmir sağanak yağışa teslim! Yağmur altında duş aldı
İzmir'de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bornova ilçesinde dereye dönen sokakta bir kişinin, sel sularında şampuan ile yıkandığı anlar kameraya yansıdı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu. Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.
KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDI
Yunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, yürekleri sızlattı.
Berber dükkanı işleten Halis Özdemir, her yağmurda aynı şeyi yaşadıklarını belirterek, "Sürekli olarak burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Artık buraya bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.
Bu arada mahallelinin beslediği bir kedi, sel sularının arasından çocuklarca kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, görenlerin yüreğini sızlattı.