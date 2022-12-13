İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü
İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış yaşamı alt üst etti. Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü...
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde ve bazı ilçelerde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü.
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İzmir’de sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınlarına sebep oldu
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. Kemeraltı esnafı eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf ederken, süpürge ve fırçalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.
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