  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi

İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi

İzmir’de, aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.

Kaynak: İHA
İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından şiddetli sağanak, İzmir’de etkili oldu. 

1 / 5
İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi - Resim: 2

Bir anda bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yağmur, bazı noktalarda ise trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

2 / 5
İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi - Resim: 3

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bazı noktalarını su basarken, tıkanan rögarları vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

3 / 5
İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi - Resim: 4

Sağanak ile beraber yine çok sayıda ev ve iş yerlerini de su bastı.

4 / 5