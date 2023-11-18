İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi
İzmir’de, aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından şiddetli sağanak, İzmir’de etkili oldu.
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Bir anda bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yağmur, bazı noktalarda ise trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bazı noktalarını su basarken, tıkanan rögarları vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
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Sağanak ile beraber yine çok sayıda ev ve iş yerlerini de su bastı.
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