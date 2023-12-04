İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!

'ÇOK SAYIDA KABUKLU DA BULDUK'

Atölyede taş ve kemik aletler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı. Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, 'sülünez' adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk. Bu sülünezleri çalışırken yediklerini düşünüyoruz. Neolitik dönemde yaşayan İzmir'in ilk toplumu, yaşamı boyunca hem üretmeye çalışmış hem de denizle bağlantısını korumuş" diye konuştu.