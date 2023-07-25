İzmir'de 8 bin yıllık keşif: Sayı taşı ve taş balta bulundu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yılki kazı çalışmalarının ilk günlerinden itibaren yeni buluntularla karşı karşıyayız. Günümüzden 8 bin ile 8 bin 500 yıl önceki ilk yerleşimin kalıntıları üzerinde çalışıyoruz. Bu yılki kazılarda ilk olarak taş balta bulduk. Dönemin insanlara bunu ahşaba veya boynuza geçirerek kullanıyordu. Bunun yanında çok da özel bir eser bulduk. Bu da bir sayı taşı. 8 bin yıl önceki insan bunu hesap yapmak ya da oyun oynamak için kullanıyordu. Bu taş özel olarak baklaya benzer şekilde yapılıyordu. O günün simgesi olarak karşımıza çıkıyordu" dedi. (DHA)