İzmir'de 80'lere damga vuran gazinolar için tahliye kararı

"Tahliye kararı insanın içini biraz acıtıyor. Ada Gazinosu'nun tarihi bir geçmişi var. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyarete geldiğinde, 'Bu tepeyi şehir kulübü yapmaz mısınız?' diyor. O zamanın köklü ailesinden burayı şehir kulübü yapmalarını istiyor. İzmir'in ilk şehir kulübü olarak Ada Gazinosu kuruluyor. Oranın tarihi ve siyasi bir geçmişi var. Atatürk'ün hediye ettiği bir yeri yıkmak veya tahliye etmek, bana göre doğru bir hareket değil. Sayın Tunç Soyer bu konu ile ilgili belki iyi niyetle hareket ediyor ama bilgi eksikliği var. Taraflar bir araya getirilerek toplantı yapılmadı. Bazı çalıştaylar yapıldı ama burayla alakası olmayan insanlarla yapıldı. Hayatını buraya adayanları bir araya toplayıp, onların da fikirlerinin alınması gerekirdi. Burada büyük bir hata yapıldı ama hatadan dönmek de büyük bir erdem. Bizlerle bir araya gelseydi daha sağlıklı kararlar alabilirdi. Ömrümün 50 yılını burada geçirdim, birçok anım var. Zeki Müren'in cenazesini bile buradan taşıdık. Birçok anımız var. Ayrıca burada 200 aile işsiz kaldı."