İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti
İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda ''10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'' nöbeti başladı. Saat 21.05'te başlayan nöbet, sabah 09.05'e kadar sürecek.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar nöbet tuttu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde saat 21.05'te başlayan nöbet, sabah 09.05'e kadar sürecek.
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Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan İzmirliler, "1938 sonsuzluk sembolü" oluşturan fenerlerin yanında 1'er saatlik nöbet tutuyor ve saygı duruşunda bulunuyor.
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