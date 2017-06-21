İzmir'de AVM'de büyük yangın
İzmir'in Bergama ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 dükkan küle döndü. Güçlükle söndürülen yangında, ortaya çıkan zararın 8 milyon TL olduğu belirtildi.
İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde (AVM), belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürerken, dükkanlardan 3'ü yandı.
Bergama- İzmir Karayolu Küçükkaya Mevkii'nde bulunan Olympos Alışveriş Merkezi'nde, bugün saat 04.00'te, mobilya mağazasında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.