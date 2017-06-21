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  3. 21 Haziran 2017 10:52

İzmir'de AVM'de büyük yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 dükkan küle döndü. Güçlükle söndürülen yangında, ortaya çıkan zararın 8 milyon TL olduğu belirtildi.

İzmir'de AVM'de büyük yangın

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İzmir'de AVM'de büyük yangın

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde (AVM), belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürerken, dükkanlardan 3'ü yandı.

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İzmir'de AVM'de büyük yangın

Bergama- İzmir Karayolu Küçükkaya Mevkii'nde bulunan Olympos Alışveriş Merkezi'nde, bugün saat 04.00'te, mobilya mağazasında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İzmir'de AVM'de büyük yangın

İçinde 1 kahve dükkanı ile 3 ayrı mobilya mağazası bulunan 4 işletmeli, 2 katlı AVM'den yükselen dumanları görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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