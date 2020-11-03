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  3. 03 Kasım 2020 17:03

Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı

İzmir'deki deprem çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.

Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı

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Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı. 

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Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı

Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü.

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Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı

Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

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