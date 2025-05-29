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İzmir'de binlerce işçi greve çıktı; onbinlerce vatandaş yolda kaldı

İzmir'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Kaynak: DHA
İzmir'de binlerce işçi greve çıktı; onbinlerce vatandaş yolda kaldı - Resim: 1

Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi gece saatlerinden itibaren greve başladı.

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İzmir'de binlerce işçi greve çıktı; onbinlerce vatandaş yolda kaldı - Resim: 2

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı.

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İzmir'de binlerce işçi greve çıktı; onbinlerce vatandaş yolda kaldı - Resim: 3

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.

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İzmir'de binlerce işçi greve çıktı; onbinlerce vatandaş yolda kaldı - Resim: 4

İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

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