İzmir'de binlerce işçi greve çıktı; onbinlerce vatandaş yolda kaldı
İzmir'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
Kaynak: DHA
Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi gece saatlerinden itibaren greve başladı.
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Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı.
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Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.
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İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.
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