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  3. 05 Kasım 2020 18:45

İzmir'de bir bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

İzmir'in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde depremden sonra oluşan çatlaklar nedeniyle bir bina boşaltılıyor.

İzmir'de bir bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

İzmir'in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.

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İzmir'de bir bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı'nda, 30 Ekim günü meydana gelen depremin ardından çatlaklar meydana geldi.

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İzmir'de bir bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

İzmir'in gelir düzeyi yüksek semtinde bulunan bina sakinleri, apartmanın çökmesinden endişe ederek eşyalarını taşımaya başladı.

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İzmir'de bir bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Bina etrafında polis ekipleri önlem alırken, binanın mülk sahibi de binanın sadece orta hasarlı olduğunu, binada yıkım gerçekleşmeyeceğini ve sadece güçlendirme çalışması yapılacağını iddia etti.

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