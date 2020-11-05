İzmir'de bir bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
İzmir'in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde depremden sonra oluşan çatlaklar nedeniyle bir bina boşaltılıyor.
İzmir'in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı'nda, 30 Ekim günü meydana gelen depremin ardından çatlaklar meydana geldi.
İzmir'in gelir düzeyi yüksek semtinde bulunan bina sakinleri, apartmanın çökmesinden endişe ederek eşyalarını taşımaya başladı.