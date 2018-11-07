İzmir'de bir garip olay ! Vücutçu avukat için karar çıktı
Sosyal medyada hakim, savcı ve avukatların bulunduğu bir grupta vücudunu sergilediği gerekçesiyle şikayet edilen avukat Orhan Önal hakkında karar verildi.
İstanbul Barosu avukatlarından Nazlı S. tarafından hakim, savcı ve avukatların bulunduğu 40 bin üyeli bir sosyal medya grubunda meslek etiğine sığmayacak şekilde vücudunu sergileyen fotoğraflar yayınladığı gerekçesi ile şikayet edilen İzmir Barosu avukatlarından Orhan Önal ile ilgili karar çıktı.
İzmir Barosu avukatlarından olan ve 2019 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanan ve daha önce de Türkiye dereceleri olan lisanslı sporcu Orhan Önal, vücut geliştirme sporu antremanı yaparken çekilmiş fotoğraflarını, altlarına 'Beraat aldım', 'Bu dava da bitti' şeklinde yazılar yazıp paylaştığı için bağlı bulunduğu İzmir Barosu'na şikayet edildi.
Önal'ı meslek etiği ile bağdaşmayacaklar davranışlar sergilediği için şikayet eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Nazlı S, hazırladığı dilekçede ise "Meslektaş sosyal hayatında dilediği gibi poz vermek hakkına elbette ki sahip. Ancak ilgili meslektaş kendi sayfa ve sitelerinde bu paylaşımları yapmıyor.
Bu paylaşımları 40 bini aşkın kişinin takip ettiği, 'Hakim, savcı, hukukçu' ismi ile kurulmuş ve yayınlanan, içerisinde mesleki konuların tartışıldığı, çok sayıda hukuk öğrencisinin, avukatın, hakim ve savcının üye olduğu platformlarda, fotoğrafların üzerine 'beraat aldım', 'bu dava da bitti' gibi iletiler yazarak paylaşıyor" dedi.