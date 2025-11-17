İzmir'de büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'in Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
