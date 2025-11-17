  1. Anasayfa
İzmir'de büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
İzmir'de büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 1

İzmir'in Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İzmir'de büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 2

Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İzmir'de büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 3

Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü.

İzmir'de büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 4

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

