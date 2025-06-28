İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu
İzmir'in Bornova ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 3 ev küle dönerken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA/İHA
Dün öğle saatlerinde Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale ederken meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.
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ÇATI TAMİRİ SIRASINDA YANGIN ÇIKMIŞ!
Orman yangınına, çatı tamiratının sebep olduğu, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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