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İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 3 ev küle dönerken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA/İHA
İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu - Resim: 1

Dün öğle saatlerinde Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 

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İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu - Resim: 2

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale ederken meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı. 

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İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu - Resim: 3

ÇATI TAMİRİ SIRASINDA YANGIN ÇIKMIŞ!

Orman yangınına, çatı tamiratının sebep olduğu, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu - Resim: 4

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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