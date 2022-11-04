İzmir'de depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

"Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yaşanan depremin ardından hemen İzmir’e geldi. Soylu, “3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.



