İzmir'de depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Ayrıca konut rezerv alanı oluşturuldu. TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda, bazı ev ve işyerlerinin inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.