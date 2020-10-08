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  3. 08 Ekim 2020 19:34

İzmir'de dolu ve sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle yurdun batı kesimleri için yapılan dolu ve sağanak uyarısının ardından İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

İzmir'de dolu ve sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı.

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İzmir'de dolu ve sağanak hayatı felç etti

Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı.

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İzmir'de dolu ve sağanak hayatı felç etti

Dolunun etkili olduğu Narlıdere ve Balçova'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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İzmir'de dolu ve sağanak hayatı felç etti

Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması beklenirken, yetkililer şu an için su baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.

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