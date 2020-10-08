İzmir'de dolu ve sağanak hayatı felç etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle yurdun batı kesimleri için yapılan dolu ve sağanak uyarısının ardından İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı.
Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı.