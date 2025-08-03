İzmir'de elektrikli otomobil alev alev yandı

Olay, Buca’daki 6. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi Jaguar marka elektrikli otomobilini servise getirdi. Aracını uygun bir noktaya park eden sürücünün ayrılmasının ardından, otomobil kendi kendine yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.