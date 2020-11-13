İzmir'de ev kiraları yükselmeye devam ediyor
İzmir'de 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından riskli bölgelerden kaçış başlarken kiralık ev fiyatları artmaya devam ediyor.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşların taşınma telaşı devam ediyor.
İzmir Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, özellikle Bayraklı ilçesinden taşınmak isteyenlerin zemini kayalık olan bölgeleri tercih ettiğini belirterek, Yeşilyurt, Buca, Çiğli'de de ev arayışı olduğunu söyledi. Vural, deprem yönetmeliğine göre yapılan yeni binalara yönelişin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Bayraklı, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'ndeki hasarsız binalarda yaşayanlar bile korkup, burayı terk etme yolunda. Her binada ikişer, üçer taşıma şirketi görüyoruz. Kiralık ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Bazı mal sahipleri fiyat artışlarına gidiyor. Herkesi aynı kefeye koymamalı. Kimileri de depremzedeler için 'kışı geçirsin kira ödemesin' diyor. Ama Atatürk Mahallesi, Evka 3 Evka 4 gibi yerlerde fiyat artışlarının 300 ile 1000 lira arasında değiştiğini gözlemliyorum. 2 bin, 3 bin lira civarında olan yeni evler de şu anda 4 binlere çıktı. Eskiler daireler ise bin 600 lira iken 2 bin, 2 bin 200 liraya kadar yükseldi" dedi.