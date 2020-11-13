İzmir'de ev kiraları yükselmeye devam ediyor

"Bayraklı, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'ndeki hasarsız binalarda yaşayanlar bile korkup, burayı terk etme yolunda. Her binada ikişer, üçer taşıma şirketi görüyoruz. Kiralık ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Bazı mal sahipleri fiyat artışlarına gidiyor. Herkesi aynı kefeye koymamalı. Kimileri de depremzedeler için 'kışı geçirsin kira ödemesin' diyor. Ama Atatürk Mahallesi, Evka 3 Evka 4 gibi yerlerde fiyat artışlarının 300 ile 1000 lira arasında değiştiğini gözlemliyorum. 2 bin, 3 bin lira civarında olan yeni evler de şu anda 4 binlere çıktı. Eskiler daireler ise bin 600 lira iken 2 bin, 2 bin 200 liraya kadar yükseldi" dedi.



