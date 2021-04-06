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  4. İzmir'de fırtına yıktı geçti! Yaralılar var

İzmir'de fırtına yıktı geçti! Yaralılar var

İzmir'de Güzelbahçe ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, bölgedeki bir pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. 

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Fırtınanın etkili olduğu kentte, ilçedeki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçarak, pazar yerine düştü. 

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Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi, yaralandı.

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İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün saat 15.40'tan itibaren tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

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