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İzmir'de grevde 2. gün: Vatandaş yolda kaldı, kuyrukların sonu gözükmedi

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA
İzmir'de grevde 2. gün: Vatandaş yolda kaldı, kuyrukların sonu gözükmedi - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı.

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İzmir'de grevde 2. gün: Vatandaş yolda kaldı, kuyrukların sonu gözükmedi - Resim: 2

Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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İzmir'de grevde 2. gün: Vatandaş yolda kaldı, kuyrukların sonu gözükmedi - Resim: 3

Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

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İzmir'de grevde 2. gün: Vatandaş yolda kaldı, kuyrukların sonu gözükmedi - Resim: 4

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.

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