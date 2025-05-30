İzmir'de grevde 2. gün: Vatandaş yolda kaldı, kuyrukların sonu gözükmedi
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.
Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı.
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Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.
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Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.
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Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.
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