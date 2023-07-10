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  4. İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Yavuz Selim Köşger, Aliağa'da yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek evlerin tahliye edildiğini açıkladı.

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Resim: 1

Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 

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İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Resim: 2

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

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İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Resim: 3

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 

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İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Resim: 4

15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına  5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

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