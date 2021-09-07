İzmir'de iki noktada yangın
İzmir'in Torbalı ve Bayraklı ilçelerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki makilikte, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.
BAYRAKLI'DA DA YANGIN
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Şehir Hastanesi mevkisindeki makilikte de saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle 1 hektar alana yayıldı. Takviye olarak bölgeye 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su tankeri gönderildi.