İzmir'de iki noktada yangın

BAYRAKLI'DA DA YANGIN

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Şehir Hastanesi mevkisindeki makilikte de saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle 1 hektar alana yayıldı. Takviye olarak bölgeye 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su tankeri gönderildi.