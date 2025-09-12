İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha
İzmir Balçova'da polis karakoluna pompalı tüfek ile saldırı düzenleyerek 2 polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki şüpheli hakkında akılalmaz yeni detaylar ortaya çıktı.
İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili aralarında saldırganın anne ve babasının da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Öte yandan sorgulanmaları süren 16 yaşındaki saldırganın, okulların açıldığı günü özellikle seçtiği, saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, terör örgütü DEAŞ'ın videolarını izleyerek sempati duyduğu ortaya çıktı.
8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı.
Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.