İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.