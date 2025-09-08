İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü
İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Türkiye'yi kahreden saldırının görüntüleri ortaya çıkarken yakalanan saldırganın 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğu ve daha önceden de hiçbir suç kaydı olmadığı öğrenildi.
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.
Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu açıkladı.
Polis memurları Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelisi E.B'nin (16) yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."