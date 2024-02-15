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İzmir'de kim önde? Son anket sonuçlar paylaşıldı

ALF Araştırma, 11-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği İzmir yerel seçim anketini paylaştı.

İzmir'de kim önde? Son anket sonuçlar paylaşıldı - Resim: 1

ALF Araştırma, İzmir'de yerel seçime yönelik düzenlediği anket sonuçlarını paylaştı.

2200 katılımcıyla düzenlenen ankette vatandaşlara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle oldu:

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İzmir'de kim önde? Son anket sonuçlar paylaşıldı - Resim: 2

CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7

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İzmir'de kim önde? Son anket sonuçlar paylaşıldı - Resim: 3

AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3

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İzmir'de kim önde? Son anket sonuçlar paylaşıldı - Resim: 4

İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale yüzde 7,1

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