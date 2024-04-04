İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi
İzmir'in Seferihisar ilçesi 2020 yılında 6,6 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı... Bornova Havzası'nda yapılan araştırmalarda daha önce belirlenmemiş faylar tespit edildi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, 30 Ekim 2020'deki Sisam Depremi'nden en çok etkilenen Bornova Havzası'nda birçok üniversiteden bilim insanın katılımıyla 2,5 yıldır yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Sümer, "Özellikle güneyden gelen Tuzla Fayı'nın ya da Orhanlı Fay Zonu dediğimiz yapısal süreksizliğin havza içerisinde, havzanın altında bazı kolları olabileceğini yakaladık diyebiliriz. Bu proje öncesi havzanın derininde ne olduğunu bilmiyorduk. Bu projede ortaya çıktı. Dünyada belki de böyle bir metropol alanında 8 kilometreye varan uzunlukta sismik yansıma kesitini ilk kez yaptık" dedi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkılıp, hasar gördü. 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, çok sayıda kişi yaralandı.
DEÜ önderliğinde 8 üniversiteden yaklaşık 30'a yakın bilim insanı, depremin İzmir'de yarattığı hasarın yer bilimsel sebeplerini araştırdı.