İzmir'de korkutan göçükler! 5 ev daha boşaltıldı

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM'

Evini tahliye edenlerden Erkan Cambazoğlu ise, "Ben şubat ayının 11'inde tahliye edildim. O zaman bu gördüğünüz alan, dümdüzdü. Sadece ufak çatlaklar vardı. Yaklaşık 2 aylık bir süreçte yarıklar, kabarmalar ve yıkılmalar başladı. Biz 6 kişilik bir aileyiz. Bizi buradan alıp, Karabağlar ilçesindeki TOKİ konutlarına götürdüler. Biz belediyeye, 'Bizim işimiz gücümüz, çocuklarımızın okulu bu tarafta' dedik. Ancak hiçbir belediye çalışanı bizimle ilgilenmedi. 3 aydır hiçbir belediye yetkilisi benimle konuşmadı bile. Şu anda avukat tuttum ve hukuki süreci başlattım. Zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Hem ben hem de ailemdeki diğer kişiler koronavirüs atlattık. Bir de üzerine bunlarla uğraşıyoruz" dedi.