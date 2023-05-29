İzmir'de korkutan yangın! Tüneli duman kapladı; çok sayıda yaralı var

VALİLİK: 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İzmir Valiliği, Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Bayraklı tünellerinde, 10.30 sıralarında, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde bulunan kompresör yüklü bir TIR arızalanarak tünel içinde yanmıştır. Yangın sonucunda dumandan etkilenen vatandaşlar ile yangına müdahale eden 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinden oluşan toplam 31 kişi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim Araştırma hastanelerinde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayatî tehlikesi bulunmamaktadır. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu yangınla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.