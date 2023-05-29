İzmir'de korkutan yangın! Tüneli duman kapladı; çok sayıda yaralı var
İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İzmir Valiliği, yangında 31 kişinin dumandan etkilendiğini duyurdu.
Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden TIR'ın saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken lastikleri yanmaya başladı. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı. Tünelin içi dumanla doldu. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka yönü, Bayraklı Tüneli içinde bir TIR yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" ifadelerini kullandı.
VALİLİK: 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İzmir Valiliği, Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Bayraklı tünellerinde, 10.30 sıralarında, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde bulunan kompresör yüklü bir TIR arızalanarak tünel içinde yanmıştır. Yangın sonucunda dumandan etkilenen vatandaşlar ile yangına müdahale eden 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinden oluşan toplam 31 kişi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim Araştırma hastanelerinde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayatî tehlikesi bulunmamaktadır. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu yangınla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.