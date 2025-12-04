İzmir'de nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de, suç örgütlerine yönelik sosyal medyada övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik operasyonda, 30 şüpheli yakalandı.
Yunanistan'da cezaevinde bulunan suç örgütü lideri S.S. ve örgütün yurt dışında bulunan diğer yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında, örgüte sempati kazandırmayı ve korkutucu gücünü arttırmayı amaçlayan paylaşımlar yapıldığı, yapılan paylaşımlar kapsamında çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yaparak örgüt üyesi olmaya elverişli hale getirildikleri tespit edildi.
İlgili paylaşımların ve destekleyici nitelikteki övgü içeren yorumların, suçu ve suçluyu özendirmesinin önlenmesi amacıyla, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden övücü ve destekleyici nitelikte propaganda içeren paylaşımlarda bulunan şüpheli şahıslara yönelik İzmir il genelinde helikopter destekli operasyon düzenledi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 100 ekip, belirlenen 41 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.