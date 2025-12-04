İzmir'de nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yunanistan'da cezaevinde bulunan suç örgütü lideri S.S. ve örgütün yurt dışında bulunan diğer yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında, örgüte sempati kazandırmayı ve korkutucu gücünü arttırmayı amaçlayan paylaşımlar yapıldığı, yapılan paylaşımlar kapsamında çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yaparak örgüt üyesi olmaya elverişli hale getirildikleri tespit edildi.