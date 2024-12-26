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İzmir’de öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü

İzmir’in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan öğrenci servisi içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İzmir’de öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü - Resim: 1

Kaza saat 08.30 sıralarında, Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan tırın sağ tarafına çarptı.

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İzmir’de öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü - Resim: 2

Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı.

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İzmir’de öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü - Resim: 3

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Y.Ö.’nin hayatını kaybettiği belirlendi

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İzmir’de öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü - Resim: 4

. Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. 

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