İzmir’de öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü
İzmir’in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan öğrenci servisi içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kaza saat 08.30 sıralarında, Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan tırın sağ tarafına çarptı.
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Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı.
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Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Y.Ö.’nin hayatını kaybettiği belirlendi
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. Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
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