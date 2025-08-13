  1. Anasayfa
İzmir'de orman yangını: Alevler evlere sıçradı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçradı. 3 ev zarar görürken, yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İHA
İzmir'de orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 1

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Yukarıbey Mahallesi’ne ulaştı. Yangın, yerleşim alanlarına da sıçrayarak ilk belirlemelere göre 3 ev hasar gördü. 

İzmir'de orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 2

Yangına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç ve 12 personelin yanı sıra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor. 

İzmir'de orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 3

Ayrıca su tankerleri ve orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İzmir'de orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 4

Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterilirken, bölgedeki vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtildi.

