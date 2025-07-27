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İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını çıktı - Resim: 1

İzmir'in Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

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İzmir'de orman yangını çıktı - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve hava unsuru ile itfaiye araçları sevk edildi. 

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İzmir'de orman yangını çıktı - Resim: 3

 Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 30 dakikada yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

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İzmir'de orman yangını çıktı - Resim: 4

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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