İzmir'de orman yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Ödemiş'in kırsal Küçükkavulcuk Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında orman yangını başladı.
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DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
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Alevlere ilk müdahalenin 14 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.(DHA)
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