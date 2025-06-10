İzmir'de orman yangını
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.
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Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi.
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Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.(DHA)
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