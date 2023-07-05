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İzmir'de otelde korkutan yangın

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 katlı otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

İzmir'de otelde korkutan yangın - Resim: 1

Yangın saat 10.30 sıralarında Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. 

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İzmir'de otelde korkutan yangın - Resim: 2

Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler yayılmadan, yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. 

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İzmir'de otelde korkutan yangın - Resim: 3

Otelin 2'nci katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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İzmir'de otelde korkutan yangın - Resim: 4

Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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