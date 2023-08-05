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İzmir'de otomobildeki yangın ormana sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İzmir'de otomobildeki yangın ormana sıçradı - Resim: 1

Ödemiş’in Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda, saat 12.30 sıralarında otomobilde yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. 

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İzmir'de otomobildeki yangın ormana sıçradı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapıldı.

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İzmir'de otomobildeki yangın ormana sıçradı - Resim: 3

Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. (DHA)

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İzmir'de otomobildeki yangın ormana sıçradı - Resim: 4
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