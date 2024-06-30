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İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlama anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1
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İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sanayi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. 

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İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Meydana gelen patlamanın ardından olay yerine sevk edilen emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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