İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlama anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sanayi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.
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İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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Meydana gelen patlamanın ardından olay yerine sevk edilen emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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