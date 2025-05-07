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İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. "Dron"un ölümcül kargosu kameralara yansıdı...

Kaynak: DHA
İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı - Resim: 1

İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu havada vurdu.

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İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı - Resim: 2

Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi.

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İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı - Resim: 3

Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

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İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı - Resim: 4
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