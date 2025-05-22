İzmir'de rüşvet skandalı! Suçüstü yakalandı

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B., iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç. durumu savcılığa iletti.