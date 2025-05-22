İzmir'de rüşvet skandalı! Suçüstü yakalandı
İzmir'de bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdürü Yardımcısı ile icra katibi, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B., iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç. durumu savcılığa iletti.
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Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., ardından da İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede dün buluştu.
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Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim etti.
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Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi suçüstü yakaladı. Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı.
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