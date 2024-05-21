İzmir'de sokak köpeği katliamı

'KASITLI YAPILDIĞI BELLİ '

Elif Sarı ise "Ölen hayvanlar kimsenin sorumluluğunda değil. Sevgimizle, onları beslememizle büyüyen dostlarımızdı. Hepsi için çok üzgünüm. Aralarında elimde büyüyen bir köpek de var. Diğerleriyle beraber o da zehirlendi. Kasıtlı bir şekilde yapıldığı çok belli. Hayvanların kanı donarak öldü. Buradaki hayvanların kimseye bir zararı yok. Zararı olsa bile bu şekilde bir müdahale edilmemeliydi. Bu insanlığa aykırı bir durum. Hepsini de şikayet edeceğiz" dedi.