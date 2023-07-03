İzmir'de tarladaki yangın ormana sıçradı
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altında alındı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ormana da sıçradı.
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Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.
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Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
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Havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.
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