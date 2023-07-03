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İzmir'de tarladaki yangın ormana sıçradı

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altında alındı.

İzmir'de tarladaki yangın ormana sıçradı - Resim: 1

İzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ormana da sıçradı.

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İzmir'de tarladaki yangın ormana sıçradı - Resim: 2

Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

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İzmir'de tarladaki yangın ormana sıçradı - Resim: 3

 Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. 

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İzmir'de tarladaki yangın ormana sıçradı - Resim: 4

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. 

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