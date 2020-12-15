İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set çekildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı Karşıyaka sahiline kumdan set çekildi.
İzmir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası dün Karşıyaka Mavişehir Mahallesi’nde denizin taşmasıyla, sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömüldü.
Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santim yükselen sular, olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı.
Yoğun yağışların etkili olduğu kentte oluşabilecek su baskınlarına karşı büyükşehir belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline kumdan set çekti.