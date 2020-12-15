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  3. 15 Aralık 2020 16:20

İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı Karşıyaka sahiline kumdan set çekildi.

İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set çekildi

İzmir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası dün Karşıyaka Mavişehir Mahallesi’nde denizin taşmasıyla, sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömüldü.

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İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set çekildi

Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santim yükselen sular, olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı.

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İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set çekildi

Yoğun yağışların etkili olduğu kentte oluşabilecek su baskınlarına karşı büyükşehir belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline kumdan set çekti.

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İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set çekildi

Yaklaşık 250-300 metrelik kumdan set, 40 kişilik ekiple çekildi.

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