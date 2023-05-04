İzmir'de TCG Anadolu'ya yoğun ilgi: Kuyruğun sonu yok
Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya, İzmir'de vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.
Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yağmurlu havaya rağmen gemiyi ve içindekileri görmek için uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, duygu dolu anlar yaşadılar.
3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, dün sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı.
Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.
Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi
230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde de yoğun ilgiyle karşılaştı. Yağmurlu havaya rağmen İzmir Limanı girişinde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar Türkiye'nin milli gururunu görmek için heyecan dolu dakikalar yaşadılar.