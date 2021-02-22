İzmir'de tedirgin eden yarıklar!

Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nin yanı başında yükselen dağlık bölgede oluşan derin yarıklar, göçük ve heyelan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bazı evlerin tahliye edildiğini bildiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, durumu defalarca belediyeye bildirdiklerini söyledi. Dağlık bölgede yaşanan sıra dışı çökmeler ile kayalardaki yarıkların çöp tesisindeki metan gazı yanmasından kaynaklandığını iddia eden Muhtar Kazar, "Bilimsel çalışma yapılmasını istiyoruz. Gerçek o zaman anlaşılır. Belediye, bize cevap olarak dağdan toprak alınması, aşırı yağışlar, deprem gibi konuları sebep gösteriyor. Biz de ‘çöp tesisindeki depo gazından’ kaynaklandığını iddia ediyoruz. Belediye, kendi düşüncesine göre rapor hazırlıyor. Oysa bölgede 7 Ağustos 2019 tarihinden beri göçme var. Biz dağdaki değişiklikleri depremden önce de belediyeye bildirdik” dedi.



