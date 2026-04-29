İzmir'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçip araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan TIR karşı şeride geçerek araçlara çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.
Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen ve aralarında bir görevli polis aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.
1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde tır sürücüsü ile 1 kişi hayatını kaybetti.