İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü
İzmir'de TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralanırken otomobilde çıkan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak ortalığı cehenneme çevirdi.
Kaynak: DHA
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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ankara Caddesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir TIR, önce bariyerlere ardından bir otomobile çarptı.
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Bu sırada arkadan gelen bir minibüs de duramadı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.
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İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
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