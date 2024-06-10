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İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü

İzmir'de TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralanırken otomobilde çıkan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak ortalığı cehenneme çevirdi.

Kaynak: DHA
İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü - Resim: 1
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İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü - Resim: 2

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ankara Caddesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir TIR, önce bariyerlere ardından bir otomobile çarptı. 

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İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü - Resim: 3

Bu sırada arkadan gelen bir minibüs de duramadı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. 

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İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü - Resim: 4

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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