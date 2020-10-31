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DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 26'YA, YARALI SAYISI 885'E YÜKSELDİ
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  3. 31 Ekim 2020 12:36

İzmir'deki deprem dünya basınında

Dün Ege Denizi'nde meydana gelen ve hem İzmir hem de Samos'ta yıkıma neden olan şiddetli depremin ardından dünyanın gözü de afet bölgesine çevrilmiş durumda. Uluslararası yayın kuruluşları ve gazeteler Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına geniş yer ayırdı.

İzmir'deki deprem dünya basınında

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, İzmir depremini "Güçlü deprem Türkiye ve Yunanistan'ı sarsarak en az 26 kişinin ölümüne neden oldu" sözleriyle duyurdu.

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İzmir'deki deprem dünya basınında

Haberde "Cuma günü öğleden sonra Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Türkiye ve Yunanistan'da en az 26 kişi öldü, binalar yıkıldı ve yetkililerin "mini tsunami" olarak adlandırdığı olayı tetikledi." denildi.

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İzmir'deki deprem dünya basınında

CNN International'ın haberinde "Yetkililer, Türkiye'nin batısındaki kıyı bölgelerinde 24 kişinin öldürüldüğünü, Yunanistan'ın Samos adasında ise duvarın yıkılması sonrasında bir erkek ve bir kız olmak üzere iki gencin öldüğünü söylediler." ifadelerine yer verildi.

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İzmir'deki deprem dünya basınında

Haberde ayrıca İzmir'den görüntülere yer verilirken, binaların altında ezilmiş araçlara ve hayatta kalanları aramak için enkazı kazan insanlara ve arama kurtarma çalışmalarına yer verildi.

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