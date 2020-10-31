İzmir'deki deprem dünya basınında

CNN International'ın haberinde "Yetkililer, Türkiye'nin batısındaki kıyı bölgelerinde 24 kişinin öldürüldüğünü, Yunanistan'ın Samos adasında ise duvarın yıkılması sonrasında bir erkek ve bir kız olmak üzere iki gencin öldüğünü söylediler." ifadelerine yer verildi.